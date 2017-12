Dois homens presos com drogas durante operação em Caruaru

NE10 Interior

Delegado Márcio Cruz preside as investigações Foto: reprodução/TV Jornal

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (27) durante a operação "Natrium", realizada durante a manhã para combater homicídios e tráfico de drogas em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com o delegado Márcio Cruz, que preside as investigações, os dois presos em flagrante estavam com drogas e celulares roubados. Os envolvidos teriam participado de homicídios ligados ao tráfico de drogas no bairro do Salgado.







Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão domiciliar na cidade, com o objetivo de localizar drogas, armas de fogo, veículos e materiais destinados à comercialização do tráfico de entorpecentes.

Na operação, foram empregados 52 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, além de duas equipes do Batalhão Integrado Especializado (Biesp), com cães farejadores. A operação é supervisionada pela chefia da Polícia Civil e coordenada pela Diretoria Integrada do Interior 1 (Dinter 1).