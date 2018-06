São João de Arcoverde abre espaço para a cena underground

NE10 Interior

Não é só de forró que a festa é composta Foto: reprodução/NE10

O São João de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, conta com vários polos de animação. Mas não é só de forró que a festa é composta. A cena underground também toma conta e conquista seu espaço.

A repórter Jailma Barbosa mostra essa mistura de ritmos no terceiro episódio da série "Vem que tem São João em Arcoverde", exibida no intervalo do Povo na TV, da TV Jornal Interior.

Confira: