Dupla é presa em Lajedo com veículos roubados

Veículos foram encontrados na casa Foto: Arlete Santos

Duas pessoas suspeitas de formação de quadrilha e receptação de veículos roubados foram presos em Lajedo, Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (04).

De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos, de 26 e 30 anos, foram presos após investigação da Polícia Civil, em uma casa no povoado de Imaculada, zona rural do município.

No local foram encontrados cinco carros e uma moto, que possivelmente seriam roubados. Os homens foram levados para a delegacia de Lajedo, onde foram autuados em flagrante e aguardam audiência de custódia.