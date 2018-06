Veja o que abre e o que fecha no feriado de São Pedro em Caruaru

NE10 Interior

Alguns estabelecimentos vão ter alterações nos horários de funcionamento Foto: reprodução/TV Jornal

Devido ao feriado do Dia de São Pedro nesta sexta-feira (29), alguns estabelecimentos de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, vão ter alterações nos horários de funcionamento. As agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) não terão atendimento e não haverá expediente nos Correios. As agências bancárias não irão funcionar.

A Prefeitura de Caruaru informou que não haverá expediente interno. Além disso, informou também horários e funcionamentos de outras unidades.

Confira:

Saúde: USFs e Centros de Saúde estarão fechados na sexta-feira (29). UPAS ficam abertas 24h normalmente. Hospitais e Samu funcionam normalmente.

Serviços Públicos: A feira do bairro São Francisco foi antecipada para essa quinta-feira (28). A coleta domiciliar será normal na cidade.

Lazer: Nesta sexta-feira (29), a ciclofaixa irá funcionar em horário reduzido das 07h às 13h. No domingo (1), também, no mesmo horário. Os parques ambientais estarão abertos de acordo com seus horários habituais.







Centro Administrativo: Estará fechado nesta sexta-feira (29).

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: Serviços de urgência funcionarão normalmente.

Cultura: Os museus da cidade estarão funcionando normalmente na sexta-feira (29), fechando na segunda-feira (02), para manutenção.

Educação: As escolas da rede municipal de ensino não terão aula nesta sexta-feira (29).

Centros de Compras e Comércio

No Shopping Difusora, as lojas e quiosques estarão abertos das 11h às 20h. Já as praças de alimentação do primeiro, segundo e terceiro piso, assim como os espaços de entretenimento, seguirão funcionando das 11h às 21h. O cinema vai funcionar de acordo com os horários das sessões. O Caruaru Shopping funcionará em horário especial. A praça de alimentação abre às 10h, lojas às 11h e o fechamento acontece às 20h. Horário do cinema segue de acordo com a programação dos filmes. O comércio será fechado. O Polo funcionará em horário normal, das 9h às 18h.