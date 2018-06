Torcida caruaruense se reúne para assistir jogo do Brasil

NE10 Interior

Torcida deu certo e o Brasil venceu por 2 a 0 e está classificado Foto: reprodução/TV Jornal

Nessa quarta-feira (27), teve mais um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Desta vez a disputa foi contra a Sérvia. Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, as pessoas se reuniram para torcer e fazer aquela festa na torcida pela vitória da Seleção Brasileira e deu certo, o Brasil venceu por 2 a 0 e está classificado, em primeiro lugar do grupo.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: