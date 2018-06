Moradores da zona rural de Caruaru reclamam da insegurança

Serviço particular

NE10 Interior

Moradores estão contratando serviço particular Foto: reprodução/TV Jornal

Moradores de Malhada de Pedra, zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, reclamam da falta de segurança no local e da ausência da polícia. Eles estão contratando serviço particular.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: