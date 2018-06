Horário da Feira da Sulanca da próxima segunda-feira (02) é alterado

NE10 Interior

Horário sofreu mudança devido ao jogo do Brasil pela Copa do Mundo Foto: reprodução/TV Jornal

A Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria Extraordinária da Feira, informou que, devido ao jogo do Brasil pela Copa do Mundo, na próxima segunda-feira (02), a Feira da Sulanca será iniciada às 4h. A resolução foi tomada juntamente com a Associação dos Sulanqueiros, Sindloja, CDL e Acic.