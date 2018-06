Homem que trabalhava na estrutura do São João de Gravatá fica ferido em acidente

NE10 Interior

O homem caiu do caminhão e parte do material o atingiu Foto: reprodução/TV Jornal

Em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, um acidente de trabalho por pouco não tira a vida de um trabalhador nessa quarta-feira (27). Um homem ficou ferido enquanto desmontava a estrutura do São João da cidade. Ele e uma equipe colocaram parte da estrutura do evento em um caminhão, mas segundo informações não foi amarrado. O homem caiu do caminhão e parte do material o atingiu, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Restauração no Recife.

Veja na reportagem do "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: