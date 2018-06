Homem é morto com uma facada durante discussão em Limoeiro

NE10 Interior

Vítima bebia com um colega quando o crime aconteceu Foto: arte/NE10

Um homem, de idade não informada, foi morto com uma facada nesta quarta-feira (27), em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava bebendo na companhia de outro homem quando começaram a discutir. Durante o momento, o suspeito matou o colega com uma facada no peito. Ainda segundo a PM, ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima já sem vida.

A polícia informou ainda que buscas foram feitas para localizar o suspeito, que, até a publicação desta matéria não havia sido preso. Os envolvidos não tinham passagem pela polícia.