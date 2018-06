Divulgada a programação do Festival de Inverno de Garanhuns 2018

NE10 Interior

Vanessa da Mata será uma das atrações do festival. Foto: Felipe Souto Maior/ JC Imagem

Foi divulgada nesta quinta-feira (28), a programação completa do 28° Festival de Inverno de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

O tema desta edição é "Um viva à liberdade!": serão abordadas as liberdades artística, estética, política, religiosa e de expressão, como um marco de enfrentamento aos preconceitos e à intolerância. O Festival de Inverno será realizado de 19 a 28 de julho. A programação completa com os outros polo, você através do link.

Confira a programação do Palco Mestre Dominguinhos:

Sexta-feira (20/7)

20h – Golden Hits Orquestra

21h – Anderson do Pife e Banda do Pífano Zé do Estado

22h – Siba e a Fuloresta

23h – Orquestra Santa Massa

0h30 – Cordel do Fogo Encantado

Sábado (21/7)

20h – Pablo Moreno

21h – MPBossas - André Rio convida Roberto Menescal e Luciano Magno

22h – Flávio Venturini (MG)

23h – Pedro Luiz canta Luiz Melodia (RJ)

0h30 – Atração a confirmar







Domingo (22/7)

20h – Amanda Back

21h – Aninha Martins

22h - Laila Garin e A Roda (BA)

23h – Rita Benneditto – Tecnomacumba (MA)

0h30 – Vanessa da Mata

Segunda-feira (23/7)

20h – Gonzaga Leal e Áurea Martins cantam Dalva de Oliveira – 100 anos

21h – Cristina Amaral canta Nubia Lafayette

22h – Bárbara Eugênia canta Diana (SP)

0h30 – Odair José (RJ)

Terça-feira (24/7)

20h – Nando Azevedo

21h – Petrúcio Amorim

22h – Fábio Carneirinho

0h30 – Santanna, o Cantador

Quarta-feira (25/7)

20h – Cafuringa e banda

21h – Camila Yasmine

22h – Paulo Perdigão - Sonoras Batucadas

23h30 – Diogo Nogueira (RJ)

Quinta-feira (26/7)

20h – Still Living

21h – ÀTTØØXXÁ (BA)

22h20 – Emicida (SP)

23h30 – Nação Zumbi

Sexta-feira (27/7)

20h – Romero Ferro

21h – Coco de Umbigada

22h – Felipe Catto (RS)

23h – Gaby Amarantos (PA)

Sábado (28/7)

20h – Andrea Amorim

21h – Renata Arruda (PB)

22h – Lula Queiroga

23h – Nova Cena Pernambucana – Juliano Holanda, Aninha Martins, Flaira Ferro, Isaar, Isadora Melo,

Martins, Almério, Amaro Freitas e Romero Ferro

0h30 – Maria Rita