Vigilantes realizam protesto no Hospital Regional do Agreste em Caruaru

NE10 Interior

Categoria reivindica pagamento dos salários Foto: Giovani Gomes/Rádio Jornal Caruaru

Na manhã desta quarta-feira (27), vigilantes da saúde se reuniram Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, para reivindicar os pagamentos do salário e o recebimento do vale alimentação.

De acordo com a categoria, os profissionais estão sem receber salário há quatro meses e vale alimentação há sete. A produção da TV Jornal Interior solicitou nota ao Estado e a empresa responsável pelos vigilantes, mas até a publicação desta matéria nenhuma nota havia sido recebida.