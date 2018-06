Fogueira Gigante será acesa na véspera de São Pedro em Caruaru

NE10

O evento que homenageia São Pedro já ocorre há 31 anos Foto: Janaína Pepeu

Mais uma edição da Fogueira Gigante será realizada em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Para dar continuidade aos festejos juninos, o evento que homenageia São Pedro já ocorre há 31 anos e será realizado nesta quinta-feira (28).

De acordo com a assessoria, este ano, a fogueira terá 15 metros e será utilizada, apenas, madeira de poda de árvores da cidade e região. De acordo com Fúlvio Wagner, coordenador geral de eventos da Fundação de Cultura e Turismo, a intenção é promover um São João sustentável. “O principal objetivo é realizar um São João sustentável, por isso, foi efetuado um trabalho de poda e a madeira guardada foi levada para a fogueira”, explicou.







Ainda segundo a assessoria, a fogueira será acesa às 20h, logo após a missa que é realizada na Igreja do Convento, no bairro Divinópolis. O evento contará com a animação de banda de pífanos, quadrilhas e bacamarteiros.