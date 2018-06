Feira do bairro São Francisco, em Caruaru, é antecipada

NE10 Interior

Mudança ocorre devido ao feriado de São Pedro (29) Foto: reprodução/Google Maps

A Prefeitura de Caruaru, através da Secretaria de Serviços Públicos, informou que, devido ao feriado de São Pedro (29), a feira do bairro São Francisco, normalmente realizada às sextas-feiras, será antecipada para a próxima quinta-feira (28).

De acordo com a assessoria as demais feiras do fim de semana, assim como Mercado de Carne, ocorrerão em seus horários e dias habituais.