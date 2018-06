Confira a programação completa da última semana do Maior e Melhor São João do Mundo

NE10 Interior

Além da fogueira e cinco comidas gigantes, tem axé, xote, teatro e poesia de terça a domingo. O cantor Alceu Valença será uma das atrações Foto: Janaína Pepeu

A última semana do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está cheia de coisas boas e com uma programação que atende a todos os gostos. De acordo com a assessoria, a semana contará com o Festival de Comidas Gigantes, São João na Roça, funcionamento dos polos da Estação Ferroviária e Alto do Moura, apresentação de bacamarteiros e muitas atrações especiais no Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga.

Transmissão

Os shows do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, serão transmitidos nesta quinta-feira (28) pela TV Jornal Interior e NE10 Interior. A transmissão será das 20h à 1h no Facebook da TV Jornal Interior e das 22h15 à 0h no Portal NE10 Interior. Mais de 50 profissionais estão envolvidos na cobertura.







No próximo sábado (30), data de encerramento dos festejos juninos na Capital do Forró, também haverá transmissão. O horário será das 0h15 às 2h na TV Jornal Interior e as atrações serão Benil, Eliane, Forró do Muído e Vumbora. Os shows também serão transmitidos no NE10 Interior e no Facebook da TV Jornal Interior.

Confira a programação completa de 26 a 30 de Junho:

PÁTIO DE EVENTOS

19h - Noite Gospel com o cantor Matos Nascimento e Banda

Participações especiais: Erasmo Miguel, Fernando Júnior, Ministério Encontro das Águas e Ministério de Louvor YMB.

27/06

FESTIVAL DE COMIDAS GIGANTES

Maior Bolo de Macaxeira do Mundo (Bairro Divinópolis, 18h)

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

POLO JUAREZ SANTIAGO:

20h – Trio Nós Todos

22h – Trio Cheiro de Alecrim

POLO DAS QUADRILHAS

20h – Boi Estrelado

21h – Boi Carú

22h – Boi Mimado

23h – Atrações Culturais

28/06

FESTIVAL DE COMIDAS GIGANTES

Salgadinho Gigante (Rua Doutor Pedro Eustáquio Vieira, bairro do Salgado, 20h)

FOGUEIRA GIGANTE

19h – Largo da Igreja do Convento (Bairro Divinópolis)

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

POLO JUAREZ SANTIAGO

20h - Trio Xexéu

21h40 - Trio Tabajara

23h20 - Trio Fole de Ouro

POLO DO REPENTE

18h - Rogério Menezes

Josenildo França

Valdir Teles x Jonas Bezerra

CASA DO FORRÓ

18h - Reservado para Eventos de Projetos Sociais

POLO DAS QUADRILHAS

20h – Pernas Pra Circular

21h – Boi Tira Teima

22h - Grupo de Dança Flor e Barro

23h - Quadrilha Si Bobiá A Gente Pimba

PÁTIO DE EVENTOS

19h – Diego Cabral

20h20 - Dorgival Dantas

21h50 – Mano Walter

23h30 – Leo Santana

POLO MESTRE CAMARÃO

18h30 - Bradock Poeta

19h - Intervenção Cultural LGBT

20h30 - Marcos Mercury – Dança

21h20 - As Fulô

22h40 - Edmílson do Pífano

0h - Toinho do Baião

BACAMARTEIROS

11h - Batalhão 95 (Alto do Moura)

20h - Batalhão 139 (Maior Fogueira)

20h30 - Batalhão 27

22h - Batalhão 17

29/06

FESTIVAL DE COMIDAS GIGANTES

Festa do Munguzá Gigante (Praça 14 de Julho, Centro, 15h)

Maior Quarenta do Mundo (Bairro Santa Rosa, 15h)

ALTO DO MOURA (PALCO MESTRE VITALINO)

10h - Trio Buscapé

12h - Humberto Bonny

14h - Lucinha Torres

16h – Azulinho

ALTO DO MOURA (POLO DO CORETO)

10h - Trio Nós Todos

12h - Trio Boa Sorte

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

20h - Espetáculo “Devotos do São João”

POLO JUAREZ SANTIAGO:

20h – Trio Santa Rosa

21h30 - Trio São João

23h - Trio Coroado

0h30 - Trio Trindade

POLO INFANTIL

17h - Gabriela Kopnits

18h – Lucas do Acordeon

POLO DO REPENTE

18h - Rogério Menezes

Naldo Venâncio

Maximino Bezerra x Genaldo Pereira

CASA DO FORRÓ

20h - Show com Kiko Gomes – A Elegância do Forró

POLO DAS QUADRILHAS

20h – Bandeira de São João

22h – Noite das Mulheres

SÃO JOÃO NA ROÇA (TERRA VERMELHA)

19h30 - Trio Preto no Leite

22h - Fim de Feira

PÁTIO DE EVENTOS

20h – Israel Filho

21h20 - Brasas do Forró

22h50 - Alceu Valença

0h30 - Solteirões do Forró

POLO MESTRE CAMARÃO

20h30 - Manoelzinho do Acordeon

22h30 - Erick Moreira

0h30 - Xinelo Rasgado

BACAMARTEIROS

20h30 - Batalhão 56

30/06

FESTIVAL DE COMIDAS GIGANTES

Festa da Macaxeira (Vila Campos, Distrito Industrial, Bairro Agamenon, 16h)

ALTO DO MOURA (PALCO MESTRE VITALINO)

10h - Gilsinho do Acordeon

12h - Renyelton

14h - Fogo e Forró

16h - Arina Costa

ALTO DO MOURA (POLO DO CORETO)

10h - Trio Forró do Bom

12h - Trio Fuá

SÃO JOÃO NA ROÇA (GONÇALVES FERREIRA)

19h30 - Trio Pereira do Acordeon

22h - Bicho do Mato

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

POLO JUAREZ SANTIAGO

20h – Trio Nós Todos

21h30 - Trio Forrozando de Ouro

23h - Trio Chamego Bom

0h30 - Trio Mulher Nordestina

POLO INFANTIL

17h – Banda de Pífanos Mirim Zé do Estado

18h – Mini Rock

POLO DO REPENTE

18h - Rogério Menezes

Prof. Urbano e Nerisvaldo Alves

Antônio Silva x Luciano Fernandes

CASA DO FORRÓ

20h - Show com Valdir Santo e Convidados

POLO DAS QUADRILHAS

20h – Concurso de Quadrilhas

PÁTIO DE EVENTOS

20h – Benil

21h30 - Eliane

23h20 - Forró do Muído

01h – Vumbora

POLO MESTRE CAMARÃO

20h30 - Banda Régis

22h30 - Gisele Coutinho

0h30 - Renovação Nordestina

BACAMARTEIROS

20h30 - Batalhão 56

22h - Batalhão 27