Casa lotérica de Surubim é assaltada pela segunda vez no mesmo mês

Estabelecimento foi assaltado no dia 18 desse mês Foto: reprodução/Google Maps

Uma casa lotérica foi assaltada na tarde dessa terça-feira (26) no bairro São Sebastião, do município de Surubim, Agreste de Pernambuco. Esta é a segunda vez que o estabelecimento é assaltado.

De acordo com a Polícia Militar, um homem armado entrou na lotérica e anunciou o assalto, rendendo clientes e levando o dinheiro do caixa. Em seguida o suspeito fugiu com um outro homem que o esperava do lado de fora em uma moto. Ainda segundo a PM, rondas foram feitas para localizar os suspeitos, mas até a publicação desta matéria ninguém foi preso.







Segunda ocorrência

No último dia 18 desse mês, a mesma casa lotérica foi assaltada. Na ocasião, dois indivíduos armados teriam ameaçado os operadores de caixa da lotérica e levado o dinheiro. Os suspeitos fugiram em uma moto e ninguém ficou ferido.