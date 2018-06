Bares e restaurantes de Caruaru lucram durante período da Copa do Mundo

NE10 Interior

Saiu uma pesquisa que mostra a expectativa do segmento para esse período Foto: reprodução/TV Jornal

Nesta quarta-feira (27), mais um jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo da Rússia será realizado. Nosso time enfrenta a Seleção da Sérvia. Com isso, bares e restaurantes de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão lucrando. Saiu uma pesquisa que mostra a expectativa do segmento para esse período da Copa.

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: