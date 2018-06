Acidente registrado em Panelas deixa dois mortos

NE10 Interior

Acidente foi uma colisão entre um carro e um caminhão Foto: arte/NE10

Um acidente registrado nessa terça-feira (26), em Panelas, no Agreste de Pernambuco, deixou duas pessoas mortas.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na PE 158. Ainda segundo a PM, um caminhão que prestava serviço à Compesa, colidiu com um carro de passeio onde estavam duas pessoas. O motorista do caminhão não ficou ferido. Os ocupantes do carro José Cirilo Inácio, de 65 anos e Darlan Cunha da Silva, de 35, morreram no local.

Os corpos das vítima forma encaminhados para o Instituo Médico Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.