Usuários esperam que sistema de transporte público de Caruaru melhore

Três empresas participaram de uma licitação realizada em 2015 Foto: reprodução/TV Jornal

Os usuários de ônibus de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão esperançosos que o transporte público melhore após a implantação do novo sistema de transporte: com apenas três empresas rodando. As empresas participaram de uma licitação realizada em 2015. No início da manhã, a empresa Bahia, que não participou do certame, chegou a rodar por duas horas.

