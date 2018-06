Troféu Danado de Bom será entregue nesta quarta a Solange Almeida

NE10 Interior

Solange Almeida foi vencedora com a música "Cozido da Patroa" Foto: divulgação

A cantora Solange Almeida, vencedora do Troféu Danado de Bom com a música "Cozido da Patroa", receberá a premiação nesta quarta-feira (27) em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. Solange realiza apresentação no São João da cidade e recebe o Troféu durante o show.

Solange terminou a competição com 39,29% dos votos. A cantora foi escolhida através de votação no NE10 Interior. O cantor Gabriel Diniz ficou em segundo lugar, com a música "Acabou Acabou". O terceiro lugar ficou com Mano Walter e a música Juramento do Dedinho.







Este ano, foram oito músicas participantes: Juramento do Dedinho (Mano Walter); Tá no Sangue e no Suor (Petrúcio Amorim); Eu e a Torcida do Brasil (Xand Avião); Cozido da Patroa (Solange Almeida); Apelido Carinhoso (Gusttavo Lima); Transplante (Marília Mendonça); Acabou Acabou (Gabriel Diniz) e Romance com Safadeza (Wesley Safadão).