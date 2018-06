Tema do FIG 2018 é "Um viva à liberdade!"; programação sai na quinta

NE10 Interior

Festival de Inverno será realizado de 19 a 28 de julho em 2018 Foto: divulgação/Costa Neto/Cultura PE

A programação do 28º Festival de Inverno de Garanhuns 2018 (FIG) será divulgada na próxima quinta-feira (28), às 11h, no Garanhuns Palace Hotel, localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 626, no bairro Heliópolis. Esta é a primeira vez em mais de 20 anos que a divulgação será feita na cidade e não no Recife.

O tema desta edição é "Um viva à liberdade!": serão abordadas as liberdades artística, estética, política, religiosa e de expressão, como um marco de enfrentamento aos preconceitos e à intolerância. O Festival de Inverno será realizado de 19 a 28 de julho.







O FIG é uma realização da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e Fundarpe, em parceria com a Prefeitura de Garanhuns, o Sesc-PE, Sebrae, Conservatório Pernambucano de Música, Virtuosi e a Cepe Editora.