Shows do São João de Caruaru serão transmitidos nesta quinta

NE10 Interior

Show de Mano Walter é um dos destaques da quinta-feira Foto: divulgação/Prefeitura de Caruaru

Os shows do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, serão transmitidos nesta quinta-feira (28) pela TV Jornal Interior e NE10 Interior. A transmissão será das 20h à 1h no Facebook da TV Jornal Interior e das 22h15 à 0h no Portal NE10 Interior. Mais de 50 profissionais estão envolvidos na cobertura.

As atrações começam às 19h e sobem ao palco do Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga Diego Cabral, Dorgival Dantas, Mano Walter e Leo Santana. Ancorada por Dilson Oliveira, a transmissão na TV contará com a participação da repórter Jailma Barbosa direto do frontstage, além do repórter César Morais, direto do São João de Santa Cruz do Capibaribe.







Sábado

No próximo sábado (30), data de encerramento dos festejos juninos na Capital do Forró, também haverá transmissão. O horário será das 0h15 às 2h na TV Jornal Interior e as atrações serão Benil, Eliane, Forró do Muído e Vumbora. Os shows também serão transmitidos no NE10 Interior e no Facebook da TV Jornal Interior.