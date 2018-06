Pátio de Eventos recebe Noite Gospel nesta terça-feira em Caruaru

NE10 Interior

Cantor Mattos Nascimento é uma das atrações da Noite Gospel Foto: divulgação

A noite gospel "Caruaru pela Unidade" será realizada nesta terça-feira (26) no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O evento é promovido pela Associação dos Pastores da cidade com o apoio da Fundação de Cultura e Turismo.

O objetivo do encontro é convocar os fiéis em prol da bandeira do Evangelho. O evento começa às 19h e conta com a participação do cantor Mattos Nascimento e a participação especial de Erasmo Miguel, Fernando Júnior, Ministério Louvor Encontro das Águas e Ministério de Louvor YBM.