Novo sistema de transporte público começa nesta terça em Caruaru

A partir desta terça-feira (26) apenas três empresas, que venceram um processo licitatório, poderão realizar o serviço de transporte público de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A licitação foi realizada em 2015 e apesar de denúncias feitas sobre o certame, a Justiça determinou que a licitação é válida.

De acordo com o contrato assinado em 2015 junto à prefeitura, as empresas Coletivo, Tabosa e Capital do Agreste atenderam a todas as requisições do edital, como melhora na tecnologia, aquisição de novos veículos, monitoramento da frota por GPS e aplicativos para que os usuários dos ônibus tenham um serviço melhorado.

Segundo a Associação das Empresas de Transporte de Passageiros (AETPC), por dia, as três empresas irão colocar 135 ônibus nas ruas para atender a demanda nas zonas urbana e rural da cidade, que foi devidida em três lotes [veja no fim da matéria].

Além da proibição de circulação das empresas que ficaram de fora, as lotações também não poderão fazer o transporte de passageiros da cidade para a zona rural e vice-versa. Na manhã dessa segunda-feira (25), funcionários de algumas empresas que ficaram de fora, como a Bahia, fizeram um protesto.

Confira com quais empresas ficarão cada área da cidade:

Lote 1 – Capital do Agreste

Zona urbana

Mauricio de Nassau/via Maria Gorete; Bairro Universitário; Caruá; Cidade Jardim/via Salgado; Nova Caruaru/via Luiz Gonzaga; Polo Caruaru; Rendeiras; Rendeiras/Caruaru Shopping/HRA; Rendeiras/via Terminal Rodoviário; Salgado/via Lagoa do Algodão; São José; Severino Afonso/via Parque da Cidade; UFPE/via Parque Cidade.

Zona Rural

Rafael; Gonçalves Ferreira; Itaúna; Patos/Caruaru via Juá; MBQ/Juá; Malhada de Barreira Queimadas.

Lote 2 – Tabosa

Zona urbana

Bairro Agamenon/via HRA; Bairro Agamenon/Terminal Rodoviário; Bairro Agamenon/via Pitombeira; Petrópolis/via Jardim Liberdade; Inocoop/via José Antônio Liberato; Jardim Pinheiros; Rendeiras/Caruaru Shopping/HRA; Santa Rosa/via Vassoural; Vassoural/via Santa Rosa; Caruaru Shopping; Vila Serena.

Zona rural

Terra Vermelha; Agreste de Pau Santo; Olho D’Água da Cana; Vertentes/Terra Vermelha; Brejo Vermelho.

Lote 3 – Coletivo

Zona urbana

Alto do Moura (Vila Nossa Senhora das Graças); Andorinhas; Boa Vista 1; Boa Vista 1 e 2 via Ceaca; Boa Vista 2; Jardim Panorama/Via Jardim Boa Vista; João Mota; Maria Auxiliadora; Pinheirópolis; Posto Agamenon; Rendeiras/via Terminal Rodoviário; Vila Keneddy; Vila Padre Inácio.

Zona urbana

Lajedo do Cedro; Taquara; Pelada; Murici; Lagoa Paulista; Serra dos Cavalos; Xique-Xique.