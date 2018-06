Saiba como será o novo matadouro público de Caruaru

NE10 Interior

Administração do Matadouro Municipal Pedro de Souza passará para a associação Foto: reprodução/TV Jornal

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, assinou na semana passada uma ordem de serviço para dar início à parceria público-privada entre o órgão municipal e a Associação dos Marchantes, Criadores e Fornecedores de Carne de Pernambuco. A partir de 1º de julho, a administração do Matadouro Municipal Pedro de Souza passará para a associação, com o objetivo de construir o Frigorífico Industrial.







O abatedouro irá contar com sala de refrigeração da carne e duas câmeras frias, com capacidade para até 80 animais. O projeto conta ainda com lagoas de decantação para tratamento de afluentes e estação de tratamento, que irá reaproveitar 90% da água. O início da construção está prevista para 1º de julho, com previsão de conclusão dentro de dois anos.

