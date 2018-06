Obras da GPA ainda não foram concluídas em Caruaru

NE10 Interior

Espaço está fechado desde o ano passado Foto: reprodução/TV Jornal

As obras da Gerência de Proteção Animal (GPA), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, ainda não foram concluídas. O motivo, de acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, foram infiltrações encontradas no imóvel. O espaço está fechado desde o ano passado, o que vem prejudicando os criadores e cuidadores de animais.

Veja na reportagem do "Povo na TV", da TV Jornal Interior: