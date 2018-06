Criança teve cerca de 10% do corpo queimado por fogueira no Agreste

NE10 Interior

Menina caiu em fogueira durante festejos juninos em São Caetano Foto: reprodução/TV Jornal

Uma menina de dois anos teve cerca de 10% do corpo queimado após cair em uma fogueira no município de São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Ela foi levada para o hospital local e transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. O estado de saúde é estável.

Veja na reportagem do "Por Dentro", da TV Jornal Interior: