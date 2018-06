Apenas empresas vencedoras de licitação poderão rodar em Caruaru a partir desta terça

NE10 Interior

Um protesto foi realizado na manhã desta segunda-feira em Caruaru Foto: reprodução/TV Jornal

O presidente da Destra, Roberto Bezerra, informou nesta segunda-feira (25) que a autarquia vem conversando com as empresas vencedoras da licitação do transporte público para não haver descontinuidade dos serviços em Caruaru.

A partir desta terça-feira (26), apenas os ônibus das empresas vencedoras do certame poderão circular na cidade. Lotações também não vão poder mais circular da zona rural até a cidade a partir de amanhã.







De acordo com o controlador geral do município, Dimitri Bezerra, o processo licitatório foi feito desde 2015, na gestão passada. Apesar de denúncias, a Justiça determinou que a licitação é válida. Um protesto foi realizado nesta segunda-feira por empresas que perderam a licitação.