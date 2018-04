Reportagem especial explica o que é a alienação parental

NE10 Interior

Reportagem conta depoimento de uma mãe que perdeu o contato com o filho após ser vítima de alienação parental. Foto: reprodução/TV Jornal

Você já foi vítima de alienação parental? Ou tem algum caso na família? O dia internacional de conscientização da alienação parental foi nesta quarta-feira (25) e uma reportagem com o depoimento de uma mãe que perdeu o contato com o filho após ser vítima de alienação parental por parte do ex-marido e da família dele foi produzida para explicar melhor este assunto. A repórter Renata Araújo acompanhou de perto esta história.

Confira a reportagem exibida no "TV Jornal Notícias", da TV Jornal Interior: