Reeducandos do sistema prisional são inseridos no mercado de trabalho em Caruaru

31 reeducandos em cumprimento de pena no regime aberto ou livramento condicional foram contratados para atuar em diversas áreas. Foto: divulgação

Através de um convênio de empregabilidade firmado, entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), por meio do Patronato Penitenciário, e a Prefeitura de Caruaru, 31 reeducandos em cumprimento de pena no regime aberto ou livramento condicional foram contratados para atuar entre as áreas de limpeza urbana, capinação e serviços gerais na cidade de Caruaru, no Agreste de pernambuco.

De acordo com a assessoria, nove dos reeducandos são acompanhados pelos técnicos da Estação do Governo Presente Caruaru, através de visitas domiciliares nos territórios, os quais detectam as vulnerabilidades a respeito da empregabilidade, documentação civil e inserção produtiva.







Para a reeducanda, Keyssyany Pereira, essa oportunidade vem abrir novos horizontes. “Estou muito feliz com essa noticia, pois sempre que vamos à procura de emprego, recebemos um “não” quando descobrem que somos ex. presidiarias. Essa oportunidade veio em boa hora. Estou há um bom tempo desemprega”, comemorou.