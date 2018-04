Pai é suspeito de ter estuprado a filha de 4 anos em Belém de Maria

NE10 Interior

Suspeito confessou o crime, disse a Polícia Militar. Foto: reprodução

Um agricultor, de idade não informada, foi preso suspeito de ter estuprado a própria filha de 4 anos de idade, em Belém de Maria, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da vítima e esposa do suspeito estaria saindo do banho quando viu o homem em atitude suspeita cobrir a criança com um lençol. Ainda segundo a PM, a mãe da criança relatou ter encontrado vestígios de esperma nas pernas e calcinha da criança.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Palmares, onde confessou ter cometido o crime.