Governador Paulo Câmara cumpre agenda em Caruaru, no Agreste

Na ocasião o governador assinou a ordem de serviço da adutora de Serro Azul. Foto: Giovani Gomes/Rádio Jornal Caruaru

O governador Paulo Câmara cumpriu agenda oficial na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (26). De acordo com a assessoria do socialista, ele passou pela escola estadual Nicanor Souto Maior, na sequência foi até as escolas Arnaldo Assunção e Elisete Lopes, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Finalizando a agenda no auditório do Senac o governador assinou a ordem de serviço da adutora de Serro Azul, obra que deve melhorar a situação do abastecimento de água no Agreste.