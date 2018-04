Faça o teste: que personagem dos Vingadores é você?

NE10 Interior

'Vingadores: Guerra Infinita' estreia nesta quinta-feira (26). Foto: divulgação

Com a estreia de Vingadores: Guerra Infinita, nesta quinta-feira (26), nos cinemas de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, os fãs vão poder conferir os grandes super-heróis do Universo Marvel em um único filme. Para amenizar a expectativa, preparamos esse teste para que você descubra com qual dos personagens você mais se parece.

