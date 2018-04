Confira como foi a visita do governador Paulo Câmara em Caruaru, no Agreste

NE10 Interior

O governador cumpriu agenda oficial na cidade de Caruaru. Foto: reprodução/TV Jornal

O governador Paulo Câmara cumpriu agenda oficial na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (26).

A primeira instituição de ensino visitada pelo governador foi a Escola de Referência Nicanor Souto Maior. Acompanhado de uma comitiva, o socialista percorreu as instalações da unidade. Em seguida foi recebido por alguns estudantes.

Em seu discurso, Paulo Câmara ressaltou a importância da pactuação de metas na educação estadual. E ainda disse que mesmo com a evolução dos últimos dez anos, a educação de pernambuco precisa melhorar.







Em seguida, a comitiva seguiu para a Escola Arnaldo Assunção no bairro do Salgado, onde foi recebida com apresentação cultural sobre educação.

Caruaru é a quinta cidade neste ano visitada pela Caravana da Educação, que tem o objetivo avaliar a pactuação de metas, ou seja, saber como anda o rendimento escolar dos alunos nas instituições de ensino, já que o estado ficou em primeiro lugar na avaliação do índice de desenvolvimento de educação básica, o IDEB.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: