Bairros de Santa Cruz do Capibaribe voltam a receber água depois de anos

Segundo moradores, há anos a água não chegava nas torneiras, então deixaram de pagar a conta da Compesa. Foto: reprodução/TV Jornal

Alguns bairros de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, estão há mais de quatro anos sem abastecimento de água. O motivo, foi o colapso na Barragem do Prata e do Sistema Pirangi que levava água até ao município. Mas devido às chuvas na região nos meses de março e abril, essa realidade vai mudar. Os dois mananciais Tabocas e Machado que ficam em Brejo da Madre de Deus, recuperaram seus volumes, ampliando a área de abastecimento, para Santa Cruz do Capibaribe.

Em alguns bairros, o abastecimento era feito com o calendário, dois dias com água e 28 sem. Segundo moradores, há anos a água não chegava nas torneiras, então deixaram de pagar a conta da Compesa.







De acordo com a Compesa, o reabastecimento na cidade será feito a partir de maio, podendo haver interrupções, por causa do tempo que a tubulação passou sem ser utilizada.

