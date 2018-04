Adolescente é assassinado com tiro em Caruaru

NE10 Interior

O caso será investigado Polícia Civil. Foto: arte/NE10

Um adolescente de 14 anos foi morto com um tiro na cabeça nesta quinta-feira (26) no bairro São João da Escócia, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações passadas pelo Hospital Regional do Agreste, a vítma chegou a ser socorrida para a unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



O corpo foi encaminhado para o instituto de medicina legal (IML) de Caruaru. O caso será investigado Polícia Civil.