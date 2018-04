Acompanhantes de pacientes do HRA estão preocupados com o atendimento da unidade

NE10 Interior

Os contratos de alguns dos profissionais que fazem este atendimento foram encerrados e isto está preocupando as famílias. Foto: reprodução/TV Jornal

Há algumas semanas um protesto de pais e acompanhantes de pessoas com deficiência que precisam de tratamento médico no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, foi realizado.

Os contratos de alguns dos profissionais que fazem este atendimento foram encerrados e isto está preocupando as famílias. Uma equipe de reportagem voltou a unidade para conferir essa situação.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior:

A Secretaria Estadual de Saúde informou por meio de nota que está trabalhando, junto ao Hospital Regional do Agreste, para resolver a situação, sem prejuízo aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).