27° Festival do Trabalhador de Agrestina terá inscrições online

Serão realizadas provas de corrida de pedestres, ciclismo, e gincana de motocicleta com obstáculos. Foto: Adriano Monteiro

A Prefeitura de Agrestina, no Agreste de Pernambuco, vai realizar a 27ª edição do Festival do Trabalhador. A celebração está prevista para acontecer dia 01 de maio. O festival faz parte de uma tradição que se repete há quase 30 anos no município, e reúne atletas e amadores de toda a região do estado.

De acordo com a assessoria, serão realizadas provas de corrida de pedestres, ciclismo, e gincana de motocicleta com obstáculos. A concentração será na Rua João Guilherme, que fica localizada em frente a sede da Prefeitura de Agrestina, no centro da cidade. O início do evento está previsto para às 8h com a corrida de pedestres, às 9h será realizada a corrida de ciclismo, e às 10h a gincana.







A corrida de pedestres e a prova de ciclismo sairão da Rua Santos Dumont, centro, e seguirão em percurso até o sítio Riachão do Maracajá, Zona Rural do município, com chegada na prefeitura. A premiação será em troféus, medalhas, e dinheiro, com o valor total de R$ 5 mil.

Inscrições

As inscrições são gratuitas, mas esse é o primeiro ano em que a realização será de forma online, o objetivo é melhorar a logística de participação no evento, bem como a economia e otimização do tempo .Para se inscrever em uma das três modalidades de provas basta acessar o endereço de inscrição, clicar no botão“inscreva-se agora” e dar início ao cadastro. Após a realização do cadastro, a ficha de inscrição estará disponível para impressão no próprio site, e também terá a opção de ser recebida no e-mail pessoal do participante. É preciso estar munido da ficha de inscrição no dia do evento.

Endereço de inscrição: https://www.doity.com.br/1-de-maio-de-2018-agrestina-pe