Vigia é assaltado na porta da escola onde trabalhava em Caruaru

A ação dos assaltantes foi registrada por câmeras de segurança. Foto: reprodução/Vídeo

Um assalto foi registrado na Escola Municipal Professora Laura Florêncio, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (24). O vigia da instituição estava trabalhando quando foi abordado por assaltantes.

Um câmera flagrou a ação criminosa. No vídeo é possível ver que o vigia está na entrada da escola, ele abre a porta para uma mulher entrar e em seguida dois homens chegam armados, colocam a arma no rosto do vigilante. Eles abordam a vítima e levam um revólver calibre 38 e munições.







De acordo com a Polícia Militar, a polícia foi informada do assalto, esteve no local mas até o momento ninguém foi preso.

Veja o vídeo:

A Secretaria de Educação informou por meio de nota que a ação aconteceu na portaria da escola e, em momento nenhum, os meliantes entraram no local. Nenhum aluno e nenhum funcionário da escola teve pertences roubados ou sofreu qualquer tipo de violência. A gestão da escola lavrou boletim de ocorrência à Polícia Militar.