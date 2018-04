Propositura para que programação do São João seja exclusivamente de música regional e forró é aprovada

NE10 Interior

O vereador Marcelo Gomes concedeu entrevista a TV Jornal Interior para explicar melhor. Foto: reprodução/TV Jornal

A câmara de vereadores de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, aprovou uma proposição para que na véspera e no dia do São João a programação do pátio seja exclusivamente de música regional e forró. O vereador Marcelo Gomes concedeu entrevista a TV Jornal Interior para explicar melhor.

Confira a entrevista exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior:

A Fundação de Cultura de Caruaru, que informou que a propositura ainda não chegou na prefeitura, então ainda não foi analisado.