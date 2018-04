Prefeitura de Belo Jardim abre convocatória para artistas e grupos musicais

NE10 Interior

Foto: divulgação

A Prefeitura Municipal de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Eventos, está realizando uma convocatória para contratação de trio pé de serra, grupos musicais, orquestras e bandas. A ação foi publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e atende o calendário festivo e religioso do município.

De acordo com a assessoria, os artistas interessados devem comparecer à secretaria até o dia 15 de maio com a documentação do responsável pelo grupo. O atendimento é das 8h às 13h. A secretaria funciona na Rua Coronel Antônio Marinho, número 260, no Bairro Boa Vista, após o Colégio Bento Américo e próximo ao Samu.







Os artistas inscritos poderão ser selecionados para participar de eventos na cidade, que são organizados ou recebem apoio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esportes e Eventos.