Polícia, Detran e Secretaria da Fazenda realizam ação de segurança em São Joaquim do Monte

Abordagens foram feitas na cidade e algumas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com roubo e tráfico de drogas. Foto: reprodução/TV Jornal

As equipes da Polícia Civil, Militar, Detran e Secretaria da Fazenda estão atuando em pontos específicos da cidade. Alguns veículos foram apreendidos por apresentarem algum tipo de irregularidade.







A ação começou aconteceu na terça-feira (24) e seguiu até esta quarta-feira (25), em São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com o sub-tenente da Polícia Militar, abordagens foram feitas na cidade e algumas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com roubo e tráfico de drogas.

A opinião da população é unânime. Todo mundo se sente mais seguro quando este tipo de operação é realizada na cidade.

