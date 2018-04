Moradores de bairro de Caruaru estão preocupados com a falta de iluminação

NE10 Interior

Problema traz insegurança para quem mora no local. Foto: reprodução/TV Jornal

Moradores de uma rua no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão preocupados com a falta de iluminação no local.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior:

A Secretaria de Serviços Públicos informou que enviará uma equipe de iluminação ao local ainda esta semana.