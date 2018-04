Jovem de 18 anos é morto a tiros em Caruaru

NE10 Interior

O crime aconteceu no bairro Centenário. Foto: arte/NE10

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (24). O crime aconteceu no bairro Centenário.

De acordo com informações do Centro de Assistência Social do Hospital Regional do Agreste, a vítima identifica por Lucas Manoel, chegou a ser levada para a sala vermelha da unidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Caruaru.