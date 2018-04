Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe vai trabalhar armada

NE10 Interior

O Exército Brasileiro já autorizou a compra das armas. Foto: reprodução/TV Jornal

Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, será a primeira cidade da região a contar com uma Guarda Municipal armada, o Exército Brasileiro já autorizou a compra das armas.

