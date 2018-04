Caruaru recebe cursos sobre empreendedorismo e patrimônio

NE10 Interior

A programação conta com palestras gratuitas sobre empreendedorismo e patrimônio. Foto: divulgação

A segunda edição do projeto Observatório CAU/PE em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, acontece nesta quarta e quinta-feira (dias 25 e 26 de abril). Além de ações de fiscalização educativa em obras e atendimentos aos profissionais, com cadastramento biométrico, a programação conta com palestras gratuitas sobre empreendedorismo e patrimônio.

De acordo com a assessoria, Caruaru recebeu a primeira fase do projeto em fevereiro com ações e levantamentos de demandas, identificando as necessidades dos profissionais da região. A partir daí,o Conselho construiu a agenda com palestra do vice-presidente da entidade, o arquiteto e urbanista Tomás Lapa, falando sobre “Patrimônio Histórico e Turismo”. No mesmo dia, às 18h, o advogado Rafael de Biase aborda a “Formalização dos escritórios”.







Já na quinta (26), o conteúdo fica por conta dos arquitetos e urbanistas Juliano Dubeux, Elza Mendonça e Lorena Pontual, que trazem a Escola de Corte para a pauta a partir das 16h30. Às 18h do mesmo dia, será realizada a Ouvidoria CAU/PE, com a presença de representantes da categoria e o objetivo de debater desafios e sugestões relacionadas ao urbanismo e ao exercício profissional.