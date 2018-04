Alceu Valença, Fulô de Mandacaru e Gabriel Diniz são confirmados no São João 2018 de Caruaru

NE10 Interior

Prefeitura de Caruaru divulgou algumas atrações do São João 2018. Alceu Valença é destaque. Foto: Gyson Magno

Sete nomes da música nacional e regional que vão se apresentar no Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga, no São João deste ano, foram divulgados pela Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a assessoria, pela primeira vez no Maior e Melhor São João do Mundo, apresentam-se as gêmeas Maiara e Maraísa. Estão de volta, também, o sertanejo Luan Santana e o cantor Gabriel Diniz. Depois de cinco anos longe dos palcos do Pátio do Forró, o pernambucano Geraldo Azevedo volta à Capital do Agreste, assim como os também pernambucanos Alceu Valença e Fulô de Mandacaru, que se apresentaram no ano passado. A paraibana Elba Ramalho é outro nome confirmado.







A programação completa será divulgada, nesta quinta-feira (26), a partir das 19h, em um arraial montado na Rua 3 de Maio, berço do São João de Caruaru.