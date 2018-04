Toritama: capital do jeans e força econômica

NE10 Interior

A cidade é ainda responsável por 16% da produção no país e a principal do Nordeste no segmento. Foto: reprodução/Internet

O município de Toritama, no Agreste de Pernambuco é conhecido como a capital do jeans, sendo o segundo maior polo de confecção jeanswear do Brasil, com uma produção que gira em torno de seis milhões de peças nas altas temporadas – nos meses de maio e junho, devido ao São João, e em outubro e novembro, por causa do Natal. A cidade é ainda responsável por 16% da produção no país e a principal do Nordeste no segmento.

De acordo com a assessoria, são cerca de 60 milhões de peças confeccionadas por ano, gerando aproximadamente 25 mil empregos diretos, o que beneficia a economia de municípios vizinhos como Caruaru, Surubim, Vertentes, Frei Miguelinho e Santa Maria do Cambucá. O faturamento anual chega a R$ 450 milhões. O Festival do Jeans de Toritama, especificamente, é responsável pelo aumento de até 30% das vendas, o que contribui para valorizar a atividade na região, destacando marcas locais e, atraindo turistas.







A cadeia produtiva do jeans em Toritama envolve, direta ou indiretamente, pouco mais de 43 mil habitantes, que atua em 2,5 mil indústrias ou no comércio, além de setores como lavanderias e empresas de produtos químicos.