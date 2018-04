Polícia vai investigar explosão de fábrica de fogos que deixou dois mortos em Cupira

NE10 Interior

Foi dado início ao processo investigativo para saber se a fábrica funcionava legalmente e quais foram as causas do acidente. Foto: reprodução/TV Jornal

A explosão aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (23), no Sítio Imbirissu 1, zona rural de Cupira, no Agreste de Pernambuco. Seis pessoas estavam na casa, onde funcionava uma fábrica de fogos caseiros, entre elas, uma criança de um ano e sete meses que dormia no momento da explosão e não se feriu. Já outras quatro pessoas não tiveram a mesma sorte. Duas ficaram feridas e dois homens, ainda não identificados, morreram no local.

O local é uma região conhecida pela fabricação de fogos de artifícios. Segundo os moradores da localidade, essa já é a terceira explosão em cinco anos. Mas essa é a primeira com vítimas.







O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local, constatou que ainda tinha pólvora espalhada. Em seguida, deram início aos procedimentos para evitar que novas explosões fossem registradas no local.

De acordo com o delegado, foi dado início ao processo investigativo para saber se a fábrica funcionava legalmente e quais foram as causas do acidente.

Veja na reportagem exibida no "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: