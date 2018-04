Moradores de comunidade na zona rural de Caruaru reclamam do abastecimento de água

NE10 Interior

Enquanto isto, as contas continuam vindo normalmente. Foto: reprodução/TV Jornal

Os moradores de Terra Vermelha, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão revoltados porque a água está chegando fraca nas residências. Enquanto isto, as contas continuam vindo normalmente.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior:

Por meio de nota, a Compesa informou que no próximo período de abastecimento do distrito vai mandar uma equipe ao local para verificar se há obstruções na rede que estão impedindo a água de chegar com mais força às casas.