Fotógrafo caruaruense ganha o “oscar da fotografia”

O fotógrafo caruaruense Jackson Carvalho ganhou pela 5ª vez o prêmio Trierenberg Super Circuit 2018, conhecido como o Oscar Mundial da Fotografia de Arte.

A premiação acontece na Áustria e está em sua 27ª edição. Esse ano a competição bateu recorde em número de fotografias inscritas. Fotógrafos de todos os países podem participar da competição.

Para Carvalho receber essa premiação é a consagração de muito esforço, além de ser uma honra ter seu nome entre os melhores fotógrafos do mundo "esta é a 5ª vez que ganhou o prêmio e já me consagro como um dos mais premiados no histórico da premiação é um motivo de muita satisfação pessoal e profissional."







"É um motivo de muita satisfação pessoal e profissional se destacar entre milhares e milhares de fotógrafos do mundo inteiro", disse o fotografo. Foto: arquivo pessoal

A foto vencedora deste ano foi “THE BIG APPLE”, que recebeu medalha de ouro na categoria “nude”. No entanto, o fotógrafo relata que é difícil trabalhar com arte e ter seu valor reconhecido socialmente no Brasil, ele afirma ser reconhecido mundialmente, mas não vê sua obra ser reconhecida em seus próprio país. "Para um profissional brasileiro, baseado em Caruaru ter no currículo profissional mais de 160 premiações internacionais, diversas publicações em anuários, revistas e catálogos de fotografia de arte, fotografia publicitária, fotografia de vida selvagem e fotografia de arquitetura, além de já ter exposto na Áustria, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, tendo inclusive comercializado diversas obras para colecionadores de arte é sem dúvida motivo de muita alegria e de muito orgulho”, explica.

A premiação acontece dia 18 de outubro, em Linz, capital da Alta Áustria. E será realizada na chamada Night of Champions (noite dos campeões), que reúne fotógrafos e personalidades da indústria fotográfica do mundo inteiro. A solenidade também abre a exposição que irá percorrer diversos países da Europa com as fotos premiadas.